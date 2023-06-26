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В Копенгагене прошла секретная конференция по Украине

Копенгаген

В столице Дании Копенгагене 24 июня в условиях строгой секретности прошла международная конференция, посвящённая войне в Украине. Об этом сообщают в понедельник германские СМИ, в том числе Deutsche Welle и ARD.

В конференции, как сообщается, участвовали представители ряда западных стран, включая Германию, и государства так называемого глобального Юга, занимающие нейтральную позицию в войне. Присутствовали в частности дипломаты из Китая, Индии, Бразилии и ЮАР.

По информации СМИ, инициатива проведения такой конференции исходила от Украины. При этом не сообщается, были ли на ней представители этой страны. ARD пишет также о том, что в июле могут состояться уже официальные мирные переговоры с участием стран "глобального Юга". О формате таких переговоров ничего не сообщается, участники конференции её результаты не комментировали.

Представители стран Запада в последнее время не раз говорили о том, что необходимо более активно взаимодействовать со странами Африки, Азии и Латинской Америки по вопросу мирного урегулирования в Украине. Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая отправляется в ЮАР, высоко оценила попытку мирного посредничества ряда африканских стран, представители которых недавно посетили Киев и Москву.

ЮАР, Китай, Индия и Бразилия входят вместе с Россией в так называемый БРИКС - организацию, объединяющую крупнейшие страны незападного мира. Речь не идёт о военно-политическом союзе. Кремль, однако, выступает с тезисами, что якобы Россия в войне с Украиной защищает интересы так называемого "мирового большинства".

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