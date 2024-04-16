В Копенгагене загорелось историческое здание биржи, одно из самых известных зданий столицы Дании. Как пишет агентство Reuters, в результате пожара обрушился шпиль.

Сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщили в полиции. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания.

На видео с места происшествия видно, как люди выносят большие картины из здания, чтобы спасти исторические артефакты от огня, пишет Reuters.

"Ужасные фотографии с биржи сегодня утром. 400 лет датского культурного наследия в огне", – написал министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт в соцсети X.

Здание, которое было построено по заказу короля Кристиана IV в период с 1619 по 1640 год, находилось на реконструкции. Здание биржи расположено в центре города рядом с датским парламентом и дворцом Кристиансборг. Последние годы в нем размещалась Датская торгово-промышленная палата.