В Краснодарском крае после атаки беспилотников горит Ильский НПЗ

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе после атаки украинских беспилотников произошло возгорание, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Как сообщается, никто не пострадал.

Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих заводов Южного федерального округа. Предприятие располагает шестью технологическими установками переработки нефти общей проектной мощностью 6,6 млн тонн в год. Astra пишет, что это уже 16-ая атака на завод с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника, по данным властей, упали на территории многоквартирного дома. Пострадавших нет.

В Алексеевке в Белгородской области, по данным украинского мониторингового канала Exilenova+, после атаки беспилотников загорелся "Мелзавод ЭГА".

Удары ночью наносились также по аннексированному Крыму. Российский глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев несколько раз за ночь и утром 2 июня объявлял воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали о звуках стрельбы и взрывах в Крыму.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о взрывах в районе военных аэродромов Кача и Бельбек в Севастополе и Гвардейское под Симферополем. По данным "Крымского ветра", в городе Джанкой была атаковала железнодорожная станция, под удар попал, как сообщается, военный эшелон. Движение на станции остановлено, был отменён пассажирский поезд в Санкт-Петербург. В компании "Гранд Сервис Экспресс", которая организует железнодорожные перевозки из Крыма в Москву и Петербург, сообщили о "временном закрытии" станции Джанкой для посадки и высадки, пассажиров доставляют автобусами на другую станцию.

Российские власти Крыма пока не сообщали о последствиях ударов.

Назначенный российскими властями глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщил о двух погибших и четырёх пострадавших за последние сутки.

Минобороны России отчиталось о 148 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 2 июня над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем, аннексированным Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.