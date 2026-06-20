Ссылки для упрощенного доступа

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Краснодаре человек с ножом напал на посетителей торгового центра

В Краснодаре вооружённый ножом человек напал на посетителей торгового центра, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате нападения несколько человек получили ранения, одна местная жительница погибла. По данным телеграм-каналов Shot и Baza, ранения получили не менее четырёх-пяти человек. Один из охранников торгового центра – в тяжёлом состоянии

Mash сообщает, что нападавший успел взорвать самодельное взрывное устройство.

Злоумышленник задержан. По информации Baza, посетители и сотрудники торгового центра обезвредили его ещё до прибытия полиции.

Мотивы нападения пока неизвестны. По данным Shot, задержанному 19 лет. При задержании злоумышленник заявил, что действовал один, отмечает Baza.

Этот контент также в категориях
XS
SM
MD
LG