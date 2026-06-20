В Краснодаре человек с ножом напал на посетителей торгового центра

В Краснодаре вооружённый ножом человек напал на посетителей торгового центра, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В результате нападения несколько человек получили ранения, одна местная жительница погибла. По данным телеграм-каналов Shot и Baza, ранения получили не менее четырёх-пяти человек. Один из охранников торгового центра – в тяжёлом состоянии

Mash сообщает, что нападавший успел взорвать самодельное взрывное устройство.

Злоумышленник задержан. По информации Baza, посетители и сотрудники торгового центра обезвредили его ещё до прибытия полиции.

Мотивы нападения пока неизвестны. По данным Shot, задержанному 19 лет. При задержании злоумышленник заявил, что действовал один, отмечает Baza.