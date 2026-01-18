В Краснодаре на "Лимоновских чтениях" задержали восемь человек

В Краснодаре в субботу сотрудники Центра "Э" разогнали "Лимоновские чтения", сообщил телеграм-канал "Национальная правозащита", связанный с незарегистрированной партией "Другая Россия Э.В. Лимонова".

По словам очевидцев, полицейские пришли в лофт во время выступления музыкантов и уложили участников вечера на пол. Большую часть из порядка 50 присутствоваших вскоре отпустили, а восемь человек увезли в неизвестном направлении.

В отделе полиции по Центральному округу Краснодара, к которому относится лофт, отрицали, что задержанные находятся у них. Адвоката туда не пустили. В воскресенье днем восьмерых нацболов доставили в Октябрьский районный суд Краснодара. Что им вменяют, пока неизвестно.