В Краснодаре на "Лимоновских чтениях" задержали восемь человек

В Краснодаре в субботу сотрудники Центра "Э" разогнали "Лимоновские чтения", сообщил телеграм-канал "Национальная правозащита", связанный с незарегистрированной партией "Другая Россия Э.В. Лимонова".
По словам очевидцев, полицейские пришли в лофт во время выступления музыкантов и уложили участников вечера на пол. Большую часть из порядка 50 присутствоваших вскоре отпустили, а восемь человек увезли в неизвестном направлении.
В отделе полиции по Центральному округу Краснодара, к которому относится лофт, отрицали, что задержанные находятся у них. Адвоката туда не пустили. В воскресенье днем восьмерых нацболов доставили в Октябрьский районный суд Краснодара. Что им вменяют, пока неизвестно.
- Российские правоохранительные органы регулярно срывают мероприятия незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова", созданной после признания экстремистской "Национал-большевистской партии". В декабре 2023 года полиция сорвала "Лимоновские чтения" в клубе "Ионотека" в Петербурге. Организаторы утверждали, что мероприятие было "патриотическим", и на нем читали стихи в поддержку российского вторжения в Украину.