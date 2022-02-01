Квалификационная коллегия судей Краснодарского края прекратила полномочия судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского. Он может быть обвинён в ДТП с гибелью человека. Об этом сообщает "Интерфакс".

Заседание состоялось 28 января, известно о нём стало сегодня. На 7 февраля назначено внеочередное заседание коллегии, которая рассмотрит вопрос о привлечении Захарческого к уголовной ответственности, передаёт агентство.

Автокатастрофа произошла в апреле 2020 года, — рассказывает редакция Кавказ.Реалии. Внедорожник судьи сбил в Краснодаре 29-летнего велосипедиста, тот скончался в больнице. Водитель был задержан полицейскими на соседней улице, — сообщает "Комсомольская правда".

Добиться возбуждения уголовного удалось лишь после четырех отказов, при этом оно было не против Захарчевского, а по факту наезда на пострадавшего Даниила Юханова "неустановленным лицом". Судья сначала фигурировал в деле как свидетель.