В Краснодарском крае из-за атаки пострадали два человека

В ночь на 15 февраля Краснодарский край подвергся массированной атаке со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, ранены два человека, разрушения есть в поселке Волна Темрюкского района, в городе Сочи и в селе Юровка в составе муниципального образования Анапа.

"Самая сложная ситуация – в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы", – написал Кондратьев.

В Сочи, по данным губернатора, поврежден частный дом, а в селе Юровка повреждения получила котельная.

Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО сбили 68 украинских беспилотников над территориями Краснодарского и Ставропольского краев, Курской области, аннексированного Крыма, а также акваториями Азовского и Черного морей. Позднее в ведомстве отчитались, что в период с 7.00 до 9.00 мск были уничтожены еще 88 дронов.