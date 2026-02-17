В Краснодарском крае после атаки беспилотников горит Ильский НПЗ

В Краснодарском крае после атаки беспилотников в ночь на 17 февраля загорелся Ильский нефтеперерабатывающий завод, сообщил оперштаб региона.

Поврежден резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара составляет около 700 квадратных метров, на месте работают пожарный поезд и больше 20 единиц техники.

По данным оперштаба, никто не пострадал. До этого сообщалось, что в посёлке Ильский Северского района, где расположен завод, из-за падения обломков дронов пострадали два человека, повреждены четыре частных дома.

Фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный Крымского района. Обломки дронов также обнаружили на железнодорожных путях в Красном, во дворе частного дома в станице Варениковская, в районе стадиона академии футбольного клуба "Краснодар", а также в нескольких районах Сочи.

Минобороны России отчиталось о 151 сбитом украинском беспилотнике в ночь на 17 февраля.

