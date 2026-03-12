В Краснодарском крае после атаки беспилотников горит нефтебаза

В Тихорецком районе Краснодарского края после атаки беспилотников произошел пожар на территории нефтебазы, сообщает региональный оперштаб. Общая площадь пожара составляет 150 квадратных метров, никто не пострадал.

О взрывах сообщали жители Тихорецка. На кадрах пожара видно два источника возгорания. Аналитик телеграм-канала Astra предполагает, что, вероятно, горят резервуары с топливом.

Минобороны России отчиталось о 80 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 12 марта, из них 30 – над территорией Краснодарского края.

В Анапе из-за угрозы атаки дронов отменили занятия в университетах, школах и детских садах. В детских садах будут работать дежурные группы, сообщили в оперштабе.