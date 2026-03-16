В Краснодарском крае после атаки беспилотников загорелась нефтебаза

В промышленной зоне города Лабинск после атаки беспилотников загорелась нефтебаза. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Видео пожара опубликовали украинские мониторинговые телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+. Astra проанализировала появившиеся в сети кадры и подтвердила, что атакована нефтебаза "Югнефтепродукт", которая находится на севере города.

По предварительным данным властей, никто не пострадал. В тушении задействованы четыре пожарных расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты регионального управления МЧС России.