В Краснодарском крае после атаки дронов начался пожар на НПЗ

В ночь на 28 июня украинские беспилотники атаковали Краснодарский край, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в Славянске-на-Кубани начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Известно об одном погибшем. В городе также повреждены несколько домов, линия электропередачи и газовая труба.

Славянский НПЗ – один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Ранее он уже неоднократно подвергался атакам беспилотников.

По словам Кондратьева, обломки беспилотника также упали в хуторе Трудобеликовском – пострадал один человек, повреждены несколько частных домов.

В Ярославле из-за атаки беспилотников перекрывали движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Как пишет Русская служба Би-би-си, там находится Ярославский НПЗ, который уже не раз атаковали дроны. Ограничения действовали около часа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ нанесли удар по Славянскому НПЗ. По его словам, также был атакован НПЗ в Ярославской области, который находится примерно 700 километрах от границы. "Мы продолжаем наши операции, которые ослабляют возможности России вести эту войну", – написал Зеленский.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 213 украинских беспилотников за ночь.