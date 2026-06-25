В Краснодарском крае после ударов БПЛА горит нефтебаза

В станице Полтавской в Краснодарском крае после атаки беспилотников в ночь на 25 июня горит нефтебаза. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Возгорание, как утверждается, произошло "из-за падения обломков БПЛА". По предварительной информации, никто не пострадал. Власти временно перекрыли движение по дороге из станицы Полтавской к хутору Трудобеликовскому.

По данным украинского мониторингового канала Exilenova+, горят три резервуара.

Полтавская нефтебаза – крупный комплекс по приёму, хранению и отпуску топлива, в том числе дизтоплива и бензина АИ-92 и АИ-95. Его парк состоит из 28 резервуаров. Supernova+ пишет, что нефтебаза также связана с сетью автозаправочных станций PNB. Украинская армия уже атаковала эту нефтебазу в ночь на 16 июня 2026 года.