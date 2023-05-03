В Краснодарском крае у порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна Краснодарского края в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатора региона Вениамин Кондратьев. Причину пожара он не уточнил.

Как следует из данных карт, рядом с посёлком находится порт Тамань и хранилище "Таманьнефтегаза". Как отмечает РБК, там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов.

Пожару присвоен высший ранг сложности. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.

По информации телеграм-канала Baza, вероятная причина пожара — атака беспилотника. Незадолго до пожара очевидцы услышали взрыв, уточняет издание. Пользователь в "ВКонтакте" пишет, что пламя видно в Керчи на крымском берегу.

В ночь на 29 апреля произошёл пожар на нефтебазе в аннексированном Россией Севастополе. Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки нефтехранилища, которое было атаковано, предположительно, украинским беспилотником. На снимках видно, что поврежденными в результате удара оказались от 8 до 10 цистерн с топливом для Черноморского флота России. В ВСУ назвали атаку одним из элементов подготовки к контрнаступлению.