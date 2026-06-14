В Краснодарском крае ввели режим ЧС после прорыва дамбы

Власти Крымского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации в четырех сельских поселениях из-за прорыва дамбы на реке Кубань в районе хутора Западного.

Режим ЧС действует на территориях Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Вода продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал.

Дамбу прорвало в начале июня. В результате были затоплены сельхозугодья, а жителей нескольких населенных пунктов эвакуировали. По данным местных властей, под угрозой подтопления находятся жилые дома в станице Троицкой, где проживают более шести тысяч человек. Для жителей подготовлен пункт временного размещения.

Размер прорыва в дамбе к 13 июня достиг 80 метров. Власти сообщали о гибели урожая пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, льна и рапса на площади больше двух тысяч гектаров.

На фоне сильных дождей подтопления также зафиксированы в Краснодаре, Лабинске и Калининском районе. По данным властей региона, там оказались подтоплены 108 придомовых территорий и 84 жилых дома.