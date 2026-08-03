В Красноярске к визиту Путина внезапно подешевел бензин

Президент России Владимир Путин в понедельник прилетел с визитом в Красноярск. Утром в понедельник цены на бензин на автозаправочных станциях города оказались снижены в среднем на 20-25 рублей в сравнении с прошлой неделей. Также отменены ограничения по объёму бензина, отпускаемого каждому покупателю. Об этом пишут СМИ со ссылкой на свидетельства жителей города.

Издание "Осторожно, новости" опубликовало видео с одной из красноярских АЗС. На дисплее указаны цены: АИ-98 - 69 рублей за литр, АИ-95 - 67 рублей, АИ-92 - 63 рубля, дизельное топливо - 84 рубля. Экс-депутат городского совета Красноярска Игорь Гринёв рассказал изданию, что, по словам оператора АЗС, 92-й и 98-й бензин экстренно привезли из Омска, а 95-й - из Ачинска. В то же время в компании "Красноярскнефтепродукт" заявили, что "снижение цен связано с временным улучшением логистики и поступления дополнительного объема топлива в Ачинске напрямую с НПЗ" и добавили, что объём поступившего бензина ограничен и после того, как он будет исчерпан, цены могут снова измениться.

Путин приехал на финал всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена", который проходит в Красноярске с 29 июля по 4 августа. Он встретился с детьми - участниками конкурса. Кроме того, президент России провёл встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым. Тот сообщил Путину о том, что экономика края стабильно растёт, край входит в топ-десятку регионов по экономическим показателям, региональный ВВП за последние пять лет вырос почти на 50%, а средняя зарплата в крае - самая высокая по Сибири.

Разговор президента с губернатором коснулся и строительства метро в городе. Его строят в общей сложности более 30 лет, с 1995 года. В 2010 году строительство было прекращено из-за нехватки финансирования, в 2018 году возобновлено, но движется крайне медленно, ни одна станция так и не открыта. Губернатор Котюков рассказал Путину, что проект всё ещё находится на стадии разработки проектной документации и посетовал на ограниченный бюджет и сложности с определением стоимости работ "со стороны исполнителей, со стороны контролирующих организаций, со стороны госэкспертизы". Президент пообещал содействие. Русская служба The Moscow Times отметила, что это уже четвёртое обещание Путина в отношении красноярского метро.

Полторы недели Назад Путин прилетал в Иркутск. Тогда, по свидетельствам местных жителей, в городе тоже резко подешевел бензин, причём цены были одинаковыми на всех иркутских АЗС.



