В Красноярске провели урок на пустыре, где обещали построить школу

В Красноярске жители микрорайона "Образцово" расставили парты на пустыре и провели урок для своих детей. Так они пытаются добиться от властей и компании-застройщика "СМ-Сити" строительства обещанной школы. Ролик об этом опубликовала во "ВКонтакте" местная жительница Дарья Леонтьева.

"Мы хотим быть услышанными! Мы хотим ВОДИТЬ детей в школу и сад в нашем микрорайоне "Образцово"! Мы хотим, чтобы наша власть исполняла свои обещания!", – написала она.

По её словам, строительство жилья в микрорайоне ведется пять лет, при этом инфраструктура не развивается. В "Образцово" живет уже полторы тысячи детей, но школы и детского сада здесь нет. Как нет поликлиники, бассейна, досугового центра и многого другого, что планировалось.

Ближайшие школы находятся в соседних микрорайонах , куда жителям "Образцова" и приходится возить своих детей.

Глава департамента градостроительства Красноярска Олег Животов утверждает, что школу не могут построить из-за земельных споров – участки под строительство школы находятся в частной собственности. По его словам, власти договорились с собственником двух участков об обмене на землю в других районах города, а здесь будут построены школа и детский сад, заявил чиновник.