В Красноярске рабочие пожаловались депутату на сокращения на заводе

Работники Красноярского электровагоноремонтного завода (ЭВРЗ) пожаловались депутату краевого Заксобрания Алексею Бойкову на сокращения и простой цеха. Об этом команда депутата сообщила во "ВКонтакте".

Представитель завода пояснил изданию "ТВК", что ситуация "вызвана финансовым положением в экономике государства". Работников с жалобами он отправил в "соответствующие органы".

За несколько месяцев на заводе сократили более 130 рабочих цеха по сборке вагонов. Оставшимся работникам на треть снизили зарплату и выдают её с задержками. Рабочие часы тоже урезали, поскольку заказов от РЖД и других предприятий мало, детали подорожали и основной цех завода простаивает. Так, из 41 нуждающегося в ремонте вагона в работе только два. Работы на других остановили по приказу руководства.

Не попавшие под сокращение работники также последние полтора года работают без премий, которые составляли 45% оклада. Сотрудники предприятия боятся, что осенью руководство может уволить оставшихся 190 работников и закрыть цех.