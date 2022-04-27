В Красноярске суд отменил штраф за надпись "Нет войне" на снегу

Красноярский краевой суд отменил штраф активистке Вере Котовой, обвиненной в дискредитации российской армии за надпись "Нет войне" на снегу. Об этом сообщает проект "Сетевые Свободы".

В начале марта Котову оштрафовали на 30 тысяч рублей. Суд удовлетворил жалобу ее защитника Николая Мунского и прекратил дело.

Самого Мунского накануне задержали около его дома. Ему вменили статью о возбуждении ненависти из-за публикации с символикой запрещенной в России организации оппозиционного политика Алексея Навального.

В августе прошлого года адвоката задерживали за пикет в поддержку ФБК. У него был плакат с надписью: "Жулики и воры в опасности! Навальный и Фонд борьбы с коррупцией посягнули на их право безнаказанно грабить страну". В углу было написано: "Когда коррупция - основа государственной власти, борцы с коррупцией - экстремисты".

6 марта в Красноярске прошла антивоенная акция, на которой задержали 83 человека. За два дня до этого Госдуме одобрила внесение статьи о дискредитации армии в административный кодекс и приняла законопроект, предусматривающий уголовную ответственность до 15 лет за фейки о действиях Вооруженных сил России в Украине и призывах к санкциям.