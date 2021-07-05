В Красноярске сын депутата осужден на 14,5 лет за избиение до смерти

Суд в Красноярске приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима сына депутата и бывшей судьи Андрея Шилова и его знакомого Сергея Шмелёва, признав их виновными в нанесении смертельных травм красноярцу Дмитрию Сисигину. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Шилов и Шмелёв ночью 15 сентября после конфликта в ходе телефонного разговора приехали к своему знакомому и избили его на лестничной площадке и сняли это на видео. Дмитрий Сисигин был госпитализирован и умер в больнице через 22 дня после происшествия. Позже оба подозреваемых признались, что перед инцидентом употребляли наркотики.

Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова. Его мать работала судьей, но после того, как сына осудили за грабёж, покинула должность и начала адвокатскую практику.

Помимо тюремного срока, суд обязал Шилова и Шмелёва выплатить более пяти миллионов рублей в рамках гражданского иска в пользу семьи потерпевшего.

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