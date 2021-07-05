В Красноярске сын депутата осужден на 14,5 лет за избиение до смерти

Суд в Красноярске приговорил к 14 с половиной годам колонии строгого режима сына депутата и бывшей судьи Андрея Шилова и его знакомого Сергея Шмелёва, признав их виновными в нанесении смертельных травм красноярцу Дмитрию Сисигину. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По версии следствия, Шилов и Шмелёв ночью 15 сентября после конфликта в ходе телефонного разговора приехали к своему знакомому и избили его на лестничной площадке и сняли это на видео. Дмитрий Сисигин был госпитализирован и умер в больнице через 22 дня после происшествия. Позже оба подозреваемых признались, что перед инцидентом употребляли наркотики.
Андрей Шилов - сын председателя Емельяновского поселкового совета депутатов Ивана Шилова. Его мать работала судьей, но после того, как сына осудили за грабёж, покинула должность и начала адвокатскую практику.
Помимо тюремного срока, суд обязал Шилова и Шмелёва выплатить более пяти миллионов рублей в рамках гражданского иска в пользу семьи потерпевшего.
- После смерти Сисигина подозреваемых задержали, однако вскоре отпустили. В знак протеста жители города провели "народный сход" с требованием арестовать Шилова и Шмелёва. .
- Общественный резонанс вызвали ролики, который Андрей Шилов снимал, предположительно, в квартире Дмитрия Сисигина сразу после расправы над ним, а после - отправлял знакомым.
- "Тайга.инфо" отмечает, что об инциденте стало известно после того, как знакомая Сисигина обнародовала два видео с его избиением, которые ей прислал Шилов. На них Шилов улыбается и показывает язык, его лицо в брызгах крови.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.