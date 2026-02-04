В Красноярске ученица напала с молотком и устроила пожар в школе

Несколько человек пострадали после того, как в одной из школ города Красноярска ученица восьмого класса устроила пожар, а также напала на школьников с молотком.

О нападении сообщают российские телеграм-каналы, в частности Mash и Baza, а также СМИ, в том числе государственное агентство ТАСС со ссылкой на источники. По данным ТАСС, пострадали пять школьников и учитель.

Сообщается, что три ученика были доставлены в больницу с ожогами, ещё двое с травмами после ударов. телеграм-каналы публикуют фото, на которых один из пострадавших. В МВД региона сообщили, что школьница бросила в кабинет горящую тряпку, после чего ударила нескольких школьников "предметом, похожим на молоток". Mash утверждает, что девочка "сначала подожгла крышку унитаза в уборной, затем — зашла в класс и начала обливать одноклассников бензином".

Телеграм-каналы пишут, что она в мессенджерах предупреждала о намерении напасть на школу и устроить пожар, но всерьёз к её словам не отнеслись. "Школьники характеризуют нападавшую, как тихую и спокойную девочку, которая часто становилась объектом насмешек и буллинга со стороны некоторых своих сверстников", - пишет Baza.

Только за последний месяц сообщалось о нескольких случаях нападения в российских школах. В том же Красноярском крае накануне, 3 февраля, семиклассница, как сообщалось, ранила ножом девочку и напала на учительницу.



