В Красноярске задержали активистку с плакатом "Нет стране без мужчин"

В Красноярске полицейские задержали активистку Марию Самородскую. Она вышла в пикет с плакатом "Нет стране без мужчин". Об этом она сама сообщила Сибирь.Реалии.

Самородская стояла с плакатом в нескольких местах, в том числе у бюро ритуальных услуг и около баннера с призывом записываться на контрактную службу. Акция связана с проведением в стране мобилизации на войну с Украиной.

Полицейский подошел к Самородской и сказал, что она должна проехать с ним отдел. Активистка ответила: "Ради бога, пока вы ещё здесь, а не на войне".

По данным "ОВД-Инфо", Самородской вменяют административную статью о "невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации".

"Протокол будут составлять 25-го. Может быть к тому времени передумают и по дискредитации сделают", - сказала Самородская Сибирь.Реалии, имея в виду административную статью о дискредитации армии.