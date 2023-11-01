В Красноярске задержан экс-кандидат в губернаторы Александр Глисков

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в кабинете депутата Законодательного собрания края от ЛДПР Александра Глискова. По ряду сообщений, он задержан по уголовному делу. На выборах губернатора в сентябре 2023 года Глисков занял второе место, уступив действующему главе Михаилу Котюкову.

О задержании Глискова сообщает тг-канал "Борус". Глискова задержали по подозрению в вымогательстве взятки, подтвердил впоследствии ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Делом занимается Следственный комитет на транспорте. При этом издание "НГС" сообщает, что Глисков находится в отделе Следственного комитета. Представитель ЛДПР Семен Сендерский подтвердил "НГС", что в отделение партии сотрудники полиции не приходили.

"Проспект Мира" сообщает, что Глискова задержали возле ресторана "Свинья и бисер" напротив здания Законодательного собрания. Ему светили на руки ультрафиолетовым фонарем, с помощью которого выявляют меченые купюры.

Александр Глисков с 2008 по 2016 годы был депутатом городского совета Красноярска, в 2016 году избрался в Законодательное собрание края. В сентябре 2023 года он участвовал в выборах губернатора, заняв второе место: кандидат от ЛДПР набрал 11,3% против 70,2% у действующего главы Михаила Котюкова.