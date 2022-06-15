В Красноярске закрасили окна квартиры из-за украинского флага

В Красноярске неизвестные закрасили окна в квартире из-за вывешенных за стеклом украинского флага и плаката "Нет войне". Об этом сообщил телеграм-канал "ЧТД".

Инцидент произошел вечером 14 июня в доме по улице Линейной, сообщил NGS24.RU. Жители выразили свое несогласие с вторжением российских войск в Украину. Неизвестные подогнали автокран и закрасили часть окон, чтобы скрыть флаг и плакат.

По данным редакции, дом обслуживает управляющая компания "Покровка лайф". Ее представители заявили, что компания к произошедшему отношения не имеет.

Видео инцидента опубликовал "телеграм-канал Борус". На кадрах видно, что действуют несколько человек в касках и форменной одежде, название организации на ней неразличимо.