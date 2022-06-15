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В Красноярске закрасили окна квартиры из-за украинского флага

Иллюстративное фото

В Красноярске неизвестные закрасили окна в квартире из-за вывешенных за стеклом украинского флага и плаката "Нет войне". Об этом сообщил телеграм-канал "ЧТД".

Инцидент произошел вечером 14 июня в доме по улице Линейной, сообщил NGS24.RU. Жители выразили свое несогласие с вторжением российских войск в Украину. Неизвестные подогнали автокран и закрасили часть окон, чтобы скрыть флаг и плакат.

По данным редакции, дом обслуживает управляющая компания "Покровка лайф". Ее представители заявили, что компания к произошедшему отношения не имеет.

Видео инцидента опубликовал "телеграм-канал Борус". На кадрах видно, что действуют несколько человек в касках и форменной одежде, название организации на ней неразличимо.

  • После 24 февраля, когда российские войска вторглись в Украину, в России практически введена военная цензура. С конца февраля Роскомнадзор заблокировал более 3000 сайтов, включая социальные сети и личные страницы пользователей, выступающих против войны. К концу мая по принятой в марте статье о "дискредитации" Вооруженных сил России обвинили более двух тысяч россиян, их оштрафовали на сумму свыше 25 млн рублей. По статье о распространении "фейков" об армии России возбуждено 52 уголовных дела. Обвиняемым по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

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