В Красноярском крае неизвестные застрелили десятки северных оленей 

В Красноярском крае возле села Хатанга неизвестные застрелили десятки северных оленей, сообщает "Интерфакс".

По данным агентства, животные были убиты в ночь на 3 августа, когда совершали миграционный переход. Местные жители предполагают, что оленей расстреляли из "спортивного интереса", поскольку животные оставались лежать там, где упали.

Издание Сибирь.Реалии в свою очередь сообщает, что инспектора охотнадзора Александра Беляева, который проживает в селе Хатанга, принуждают к увольнению. Именно Беляев обнаружил 56 туш мёртвых северных оленей и заставил ветеринарную службу зафиксировать следы от пуль на трупах.

Как рассказал инспектор, мёртвых оленей он нашёл на берегу реки, 17 из них были убиты выстрелами из огнестрельного оружия, остальные утонули. Большинство из погибших животных - молодые телята. По словам Беляева, он вызвал на место происшествия полицейских, но осмотрев убитых оленей они просто уехали. На утро трупов животных уже не было.

Беляев подчеркнул, что "охотиться на оленей можно, если есть лицензия, но по ним нельзя стрелять, если они бегут в воде, - в этом случае животное находится в заведомо беспомощном положении. Кроме того, убийство, особенно молодых животных, неизбежно приведёт к уменьшению численности особей, а это в том числе еда и заработок малых народов Севера".

В МВД по Красноярскому краю отказались дать комментарий по поводу бездействия полиции.