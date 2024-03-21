В Красноярском крае планируют закрыть несколько колоний

В 2024 году в Красноярском крае планируется закрыть несколько колоний. По словам регионального уполномоченного по правам человека Марка Денисова, "оптимизация" вызвана вербовкой заключённых на войну с Украиной.

"Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осуждённых в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске", - заявил омбудсмен, выступая 21 марта на сессии краевого законодательного собрания с отчётом о своей работе в 2023 году.

Как передаёт "Коммерсант", Денисов считает закрытие колоний нецелесообразным, так как "всё вернется на круги своя, поскольку социальная структура общества не изменилась".

19 марта Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности за заключение контракта с Минобороны без тайных указов о помиловании за подписью президента России Владимира Путина. Согласно документу, принятому в двухнедельный срок, в случае заключения контракта с армией уголовные дела подозреваемых будут приостановлены, а осуждённым реальный срок наказания изменят на условный.