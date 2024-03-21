В Красноярском крае планируют закрыть несколько колоний

В 2024 году в Красноярском крае планируется закрыть несколько колоний. По словам регионального уполномоченного по правам человека Марка Денисова, "оптимизация" вызвана вербовкой заключённых на войну с Украиной.
"Отмечаю одну тревожную тенденцию: разовое крупное сокращение числа осуждённых в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений в целях оптимизации, экономии. Ряд учреждений будут закрыты в этом году и в нашем крае. Из самых известных это учреждения в Арейском и в Громадске", - заявил омбудсмен, выступая 21 марта на сессии краевого законодательного собрания с отчётом о своей работе в 2023 году.
Как передаёт "Коммерсант", Денисов считает закрытие колоний нецелесообразным, так как "всё вернется на круги своя, поскольку социальная структура общества не изменилась".
19 марта Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об освобождении от уголовной ответственности за заключение контракта с Минобороны без тайных указов о помиловании за подписью президента России Владимира Путина. Согласно документу, принятому в двухнедельный срок, в случае заключения контракта с армией уголовные дела подозреваемых будут приостановлены, а осуждённым реальный срок наказания изменят на условный.
- Вербовать заключённых на войну первыми начали в ЧВК "Вагнер". По признанию её главы Евгения Пригожина, около 10 тысяч заключённых погибли под Бахмутом. По истечении шести месяцев контракта бывшие заключённые получали освобождение – помилование закрытыми указами президента.
- Таким образом Путин помиловал как минимум 17 человек, осуждённых за убийства и изнасилования, включая члена банды сатанистов, совершавшей ритуальные убийства подростков. Все они участвовали в войне в Украине и вернулись с фронта на свободу. Некоторые уже совершили новые преступления.
- В январе 2024 года стало известно, что уехавшие на войну с Украиной российские заключённые перестали получать помилование от президента Владимира Путина. Им дают "условное освобождение" и автоматически продлевают контракты с министерством обороны.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что осуждённые за тяжкие преступления в России "искупают свою вину кровью" на фронте в Украине. Так он ответил на вопрос журналистов о помиловании Владислава Канюса, осуждённого к 17 годам колонии за убийство Веры Пехтелевой и вышедшего на свободу после пребывания на войне.
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