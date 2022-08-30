В Красноярском крае полицейские избивали задержанного четыре часа

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту избиения двумя полицейскими местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в конце июля поселке Краснокаменск полицейские заметили местного жителя, употреблявшего алкоголь во дворе дома. Сотрудники МВД решили привлечь его к административной ответственности. При разбирательстве один из полицейских ударил местного жителя кулаком в лицо, после чего потребовал поехать с ними в отдел полиции. Потерпевший отказался, тогда его стали избивать, нанеся удары по лицу и телу. Он попытался убежать, но полицейские его догнали, заломили руки за спину и сковали наручниками. Местного жителя привезли в отдел полиции, где его продолжали избивать в течение четырех часов.

Полицейские арестованы, им предъявлено обвинение по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.