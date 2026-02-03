В Красноярском крае школьница ранила ножом сверстницу

В Красноярском крае школьница напала на учителя и ранила ножом сверстницу.

По данным МВД, 3 февраля ученица 7 класса в школе № 4 города Кодинска попыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники. После этого нападавшая ранила ножом сверстницу. Угрозы жизни пострадавшей нет.

NGS24 пишет, что инцидент произошёл на уроке химии. По данным источников издания, у школьницы был конфликт с учительницей, кроме того, её, как утверждается, обижали другие ученики. Семиклассница решила "разобраться с обидчиками".

Нападавшую задержали. Возбуждены два уголовных дела, но по каким статьям, не уточняется.

Это второе нападение в российских школах за день. Утром 3 февраля в Уфе ученик одной из гимназий утром напал на своё учебное заведение. Он ворвался в школу с предметом, похожим на оружие, и начал стрелять. Позднее выяснилось, что школьник использовал страйкбольный автомат.

Причиной нападения мог стать буллинг со стороны одноклассников.

В региональном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовных дел, в том числе по статье о халатности.