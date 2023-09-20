В Кременчуге российский дрон ударил в нефтеперерабатывающий завод

Российские войска в ночь на 20 сентября атаковали территорию Украины беспилотниками-камикадзе.

Один из дронов попал в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области. На НПЗ начался пожар, производство временно остановлено. По предварительным данным, пострадавших нет, написал в телеграме глава областной администрации Дмитрий Лунин.

По словам Лунина, украинские силы ПВО "хорошо отработали". Однако он не стал уточнять, сколько российских беспилотников удалось сбить.

Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке, что за прошедшие сутки были сбиты 17 из 24 дронов, запущенных российским войсками. Украинские военные подтвердили, что один из дронов ударил по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Накануне Россия атаковала беспилотниками Львов. Один человек погиб. Российские беспилотники-камикадзе пролетели над историческим центром города, который внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.