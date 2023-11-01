В Кременчуге возник пожар на НПЗ после атаки российских дронов

В ночь на первое ноября российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками и управляемой авиационной ракетой Х-59. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Удары наносились по объектам критической инфраструктуры и военным объектам в центре и на западе Украины.

В сообщении утверждается, что украинские военные сбили 18 дронов из 20, а также одну ракету Х-59.

Глава Полтавской областной военной администрации Филип Пронин написал, что один беспилотник попал по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге – промышленный город. "Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая. Предварительно, без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется. Предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте", – указал он.

Воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой, Кировоградской, Полтавской и еще нескольких областях Украины.

Украинские каналы сообщали о взрывах в районе Миргорода в Полтавской области. Там расположен военный аэродром. Помимо этого, говорилось о взрывах в районе Хмельницкого.