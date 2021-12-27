В Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года

В Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года. Как рассказали источники РБК, предварительные обсуждения этой темы идут уже с лета. В качестве базового сейчас обсуждается сценарий выдвижения Владимира Путина. "Иных вариантов [на данный момент] нет", – подчеркнул один из собеседников агентства. При этом сам Путин говорил, что ещё не решил, будет ли баллотироваться.

Возможная стратегия президентской кампании обсуждалась в середине декабря в Мастерской управления "Сенеж" в Подмосковье. В семинаре участвовало руководство внутриполитического блока Кремля, а также руководители "Единой России". О семинаре РБК рассказали четыре источника, знакомых с содержанием мероприятия.

По их словам, фамилия возможного кандидата в президенты не звучала, но при обсуждении речь шла о преемственности курса. Главной задачей президентских выборов было названо обеспечение легитимности.

В конце ноября на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на новый срок в 2024 году, но отметил, что само наличие у него такого права "стабилизирует внутриполитическую ситуацию". Ранее он объяснил принятие поправки к Конституции России об "обнулении" президентских сроков необходимостью стабильного развития страны. Из его слов следует, что если бы чиновники знали, что он точно уйдёт с поста президента в мае 2024 года, в России началась бы борьба за власть, что помешало бы развитию.

В ноябре в Палату представителей Конгресса США поступил проект резолюции о непризнании Соединёнными Штатами легитимными "любых попыток президента Российской Федерации Владимира Путина остаться в своей должности после завершения своего последнего срока 7 мая 2024 года".

Принятые недавно с согласия самого Путина, правящего страной с конца 1999 года, поправки к Конституции предоставляют ему возможность теоретически оставаться президентом до 2036 года. В прессе периодически обсуждаются вопросы о "преемниках" президента, однако многие лица из окружения Путина заявляют о его незаменимости. В частности, глава Госдумы Вячеслав Володин заявил буквально: "Нет Путина – нет России".