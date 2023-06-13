В Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом. Есть жертвы

В Кривом Роге в результате российского ракетного удара по пятиэтажному жилому дому погибли три человека, 25 ранены, 19 из них – в больнице. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. "Под завалами ещё есть люди" – написал он в телеграме.

Сейчас спасатели пытаются справиться с пожаром, который распространился на площади 700 квадратных метров.

Киевская городская администрация сообщила об атаке украинской столицы российскими крылатыми ракетами из района Каспийского моря. Утверждается, что все они были сбиты средствами ПВО. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.

Мэр Харькова Игорь Терехов, заявил, что ночью два района города были атакованы дронами "Шахед". Пострадали объекты гражданской инфраструктуры.

Согласно утренней сводке украинского Генштаба минувшей ночью российские войска атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками "Шахед". В ведомстве подтвердили, что в Кривом Роге есть попадания в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты.

В условиях боевых действий нет возможности оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.