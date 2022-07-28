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В Кропивницком в результате ракетного удара погибли 5 человек

Последствия обстрела в городе Торецк

В результате российского ракетного удара по украинскому областному центру Кропивницский в четверг погибли не менее 5 человек. Известно о более 20 пострадавших.

По словам главы Кировоградской областной администрации Андрея Райковича, среди раненых есть военные и гражданские лица. Удары, по его данным, были нанесены по ангарам Лётной академии, пострадала авиационная техника, а также близлежащие постройки. Российские военные пока удары не комментировали.

Кропивницкий - центр Кировоградской области в центральной Украине - расположен относительно далеко от линии фронта, однако подвергся второй ракетной атаке за последнюю неделю. Ранее был атакован аэродром "Канатово" в окрестностях города.

Также в четверг были нанесены ракетные удары по Киевской области. Что стало их целью, пока не известно. Сообщается о повреждённых объектах инфраструктуры. Пострадали 15 человек, погибших нет.

2 человека, по данным украинской службы по чрезвычайным ситуациям, погибли в результате российского обстрела города Торецк в Донецкой области. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом.

Наиболее упорные бои сейчас ведутся в Донецкой области, где российские войска пытаются наступать к северу от Горловки - в направлении на Бахмут и к северо-западу от Донецка - на Авдеевку. О каком-либо существенном продвижении российских войск не сообщается.

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