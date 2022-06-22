В крупнейшей партии Италии произошел раскол из-за поставок оружия Украине

В крупнейшей партии итальянского парламента "Движение 5 звёзд" произошёл раскол из-за вопроса о поставках оружия Украине. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо покинул фракцию. Об этом сообщает Il Post.

Итальянские СМИ сообщают, что большинство членов партии, которую возглавляет бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, считают, что поставки оружия в Украине только затягивают конфликт. С этим не согласен Ди Майо, который, по мнению Il Post, является одним из самых убеждённых сторонников украинского президента Владимира Зеленского среди европейских политиков.

Министр иностранных дел Италии назвал своё решение "выстраданным". По его словам, члены партии должны были определиться "на какой стороне истории быть – с пострадавшей Украиной или с Россией-агрессором". Вместе с Ди Майо "Движение 5 звёзд" могут покинуть ещё 62 парламентария, в том числе 11 сенаторов.