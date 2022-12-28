В Крыму активистку Ирину Данилович приговорили к семи годам колонии

Суд в Феодосии в аннексированном Россией Крыму приговорил медсестру и гражданскую активистку Ирину Данилович к семи годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей по обвинению в незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Об этом сообщает издание "Грати" из зала суда.



ФСБ утверждает, что Данилович сделала устройство из 200 граммов взрывчатого вещества и медицинских иголок и хранила его в подкладке футляра для очков.

Сама Данилович отрицает вину и утверждает, что взрывчатку ей подбросили во время обыска сотрудники ФСБ, когда она отказалась признаваться в госизмене и сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Следствие по делу о госизмене в отношении Данилович продолжается.

Выступая с последним словом, Данилович сказала, что она – не первая, по отношению к кому сотрудники ФСБ применили грязные методы, чтобы посадить за решетку. "Репрессивная машина устроила мою показательную казнь с целью заставить замолчать не только меня, но и других людей, зародить в них страх, если в ком-то еще за эти восемь лет не зародился," - сказала Данилович и напомнила о десятках крымчан, пропавших после аннексии Крыма. Некоторых нашли потом убитыми, но судьба многих до сих пор неизвестна, напомнила она.

Ирина Данилович работала медсестрой в одном из пансионатов Коктебеля. Она перестала выходить на связь 29 апреля . В то же время в доме, где она проживала, без ее участия сотрудники ФСБ России провели обыск. По итогам обыска у родителей Данилович были изъяты все телефоны и несколько дней они не могли никому сообщить о произошедшем. Во время обыска отцу Ирины сообщили, что его дочь арестована на десять суток за "передачу несекретной информации".

11 мая адвокат Данилович Айдер Азаматов выяснил, что активистка находится в СИЗО Симферополя. Данилович рассказала адвокату, что сотрудники ФСБ задержали ее и увезли в безлюдное место, где отобрали телефоны и сумку. После этого её больше недели держали в подвале управления спецслужбы в Симферополе, принуждая под пытками подписать признательные показания.

Ирина Данилович также сотрудничала с изданием "INжир media" и правозащитным проектом "Крымский процесс". Она защищала интересы медработников на аннексированном Россией полуострове и много писала о нарушениях их прав. В июне была внесена Минюстом в список СМИ-"иноагентов".