В Крыму арестовали 23-летнего юношу за порчу инсталляции с буквами Z и V

В аннексированном Крыму суд избрал меру пресечения в виде ареста 23-летнему жителю Бахчисарая, испортившему, по версии следствия, городскую инсталляцию с латинскими буквами Z и V.

Юношу, имя которого не называется, обвинили в вандализме по мотивам политической ненависти. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. В общей сложности ему грозит до трёх лет лишения свободы.

26 августа в крымских пабликах появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на светящиеся буквы Z и V, установленные на одной из площадей Бахчисарая, сопровождая это нецензурной бранью. Позже появилось видео с его же извинениями, снятое в отделе полиции. На кадрах юноша говорит, что не осознавал своих действий, поскольку был пьян, утверждает, что раскаивается, и к тому же поддерживает так называемую специальную военную операцию и президента России Владимира Путина.