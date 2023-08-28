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В Крыму арестовали 23-летнего юношу за порчу инсталляции с буквами Z и V

В аннексированном Крыму суд избрал меру пресечения в виде ареста 23-летнему жителю Бахчисарая, испортившему, по версии следствия, городскую инсталляцию с латинскими буквами Z и V.

Юношу, имя которого не называется, обвинили в вандализме по мотивам политической ненависти. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. В общей сложности ему грозит до трёх лет лишения свободы.

26 августа в крымских пабликах появилось видео, на котором неизвестный молодой человек справляет нужду на светящиеся буквы Z и V, установленные на одной из площадей Бахчисарая, сопровождая это нецензурной бранью. Позже появилось видео с его же извинениями, снятое в отделе полиции. На кадрах юноша говорит, что не осознавал своих действий, поскольку был пьян, утверждает, что раскаивается, и к тому же поддерживает так называемую специальную военную операцию и президента России Владимира Путина.

  • Латинские буквы Z и V – неофициальные символы поддержки военного вторжения в Украину. Их часто можно встретить на прокремлёвских акциях, пропагандистских плакатах и товарах. С начала войны они использовались для тактической маркировки российской военной техники.

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