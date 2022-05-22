В Крыму арестован житель, обливший краской дверь администрации

Жителя аннексированного Крыма Богдана Зизу отправили в Симферопольское СИЗО по уголовному делу о подготовке к совершению теракта. Об этом сообщает издание "Ґрати" со ссылкой на источники.

Зизу обвиняют в том, что в ночь на 16 мая он облил фасад и двери здания городской администрации в Евпатории жёлтой и голубой красками. По версии ФСБ, он также кинул коктейль Молотова через окно, но зажигательная смесь потухла и возгорания не случилось.

Когда состоялся суд по мере пресечения - неизвестно. Зиза был задержан 16 мая, тогда же об этом объявили российские власти Крыма. Телеканал "Крым 24" тогда же обнародовал видео, на котором человек, называющий себя Богданом Зизой, признаётся в содеянном. "Хочу чистосердечно признаться в том, что 16 мая, будучи несогласным с проводимой Российской Федерацией «специальной военной операции» на территории Украины, облил здание Евпаторийской администрации сине-желтой краской. А также пытался совершить поджег зажигательной смесью... Готов понести наказание и искупить свою вину непосильным трудом", – заявляет он на видео, заметно нервничая.

Как пишет Крым.Реалии, подобные видео с покаяниями от крымчан за свою антивоенную позицию все чаще появляются в последнее время в пророссийских телеграм-каналах и СМИ.

Крым.Реалии выяснили, что Богдану Зизе 28 лет, он живет в Евпатории. Политическим активистом он не был и о поддержке Украины в соцсетях не писал.