В Крыму атакованы ТЭЦ и подстанция. Севастополь без света

Украинские беспилотники в ночь на 24 июня ударили по энергетической инфраструктуре аннексированного Крыма. В результате Севастополь остался без электричества.

Украинские мониторинговые каналы сообщили об ударе Беспилотников по ТЭЦ в Симферополе в аннексированном Крыму. Эту информацию подтверждает OSINT-анализ издания ASTRA.

Атакована была также подстанция в Севастополе и порт в Керчи.

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил о трёх ударах по подстанции, которая, как утверждается, питает весь Севастопольский энергорайон. На объекте возник сильный пожар.

По словам назначенного Россией губернатора аннексированного Севастополя Михаила Развожаева, город "временно остался без электроснабжения". Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы сегодня не вышли на линии, детские сады перевели на особый режим работы. По словам Развожаева, специалисты оценивают масштаб повреждений.

Перебои с электричеством в Крыму продолжаются с 21 июня, когда украинские беспилотники массированно атаковали Керчь. Кроме того, на полуострове топливный кризис - бензина нет в свободной продаже.