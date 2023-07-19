В Крыму горит склад боеприпасов. Власти эвакуируют 2 тысячи человек

На востоке аннексированного Россией Крыма из-за пожара на полигоне перекрыта автомобильная трасса "Таврида". Об этом сообщил российский глава полуострова Сергей Аксёнов. Причины возгорания и какие-либо подробности он не привёл.

Порядка двух тысяч жителей могут быть эвакуированы с территорий, прилегающих к полигону, добавил Аксёнов. Речь идет об эвакуации четырех населенных пунктов. Власти аннексированного Крыма также изменили схему автомобильного и автобусного движения. Железнодорожный транспорт ходит без изменений.

По официально не подтвержденным данным, горит и взрывается склад боеприпасов в районе города Старый Крым. О пожаре и детонации первым сообщил телеграм-канал "Крымский ветер": он опубликовал три разных видео, на двух из которых вдалеке хорошо видны большой огонь и разлетающиеся от взрывов большие "искры" – вероятно, реактивные боеприпасы.

По информации "Крымского ветра", который ссылается на местных жителей, в склад было три попадания ракет или беспилотников. Полигон находится в глубоком тылу российской армии, от него до ближайшей точки на линии фронта — не менее 230 километров.

Ранее украинские телеграм-каналы также сообщили о пожаре и взрывах на складе боеприпасов близ города Старый Крым.

Минобороны России и ВСУ ситуацию пока не комментировали. Накануне ночью российские войска нанесли удары по Одессе. Также сообщается об атаке российских дронов на Киев, которую, по утверждению украинских властей, удалось полностью отразить.