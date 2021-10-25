В Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за роста умерших от COVID

В аннексированном Россией Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за возросшей смертности от COVID-19. Российские власти региона планируют закупать мобильные холодильники, чтобы хранить в них умерших. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на врио министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского.

По словам чиновника, жители Симферополя неоднократно жаловались, что им выдавали тела родственников в плохом состоянии. Власти региона считают, что модульное холодильное оборудование поможет разгрузить морги и "хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии".

В Севастополе местные власти решили установить на въезде в город блокпосты, на которых будут проверять у въезжающих наличие сертификата о вакцинации от COVID-19 или документов, подтверждающих, что человек не заражен коронавирусной инфекцией. В город также можно будет попасть по справке об отрицательном ПЦР-тесте или о перенесенном заболевании. Документы должны быть с оригинальной медицинской печатью.

За минувшие сутки в аннексированном Крыму выявили 655 случаев коронавирусной инфекции, что является максимумом с начала пандемии.

С 30 октября по 7 ноября в Крыму объявлены нерабочие дни. С 25 октября заселяться в отели и санатории можно только при наличии QR-кода. Такие же меры распространяются на посещение кафе, кинотеатров и торговых центров.