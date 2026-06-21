В Керчи нанесён удар по нефтебазе, атакован и порт Кавказ

В ночь на 21 июня украинские военные атаковали беспилотниками город Керчь на востоке аннексированного Крыма. Там загорелась нефтебаза. Многочисленные видео и фото опубликовали мониторинговые каналы.

Горит также порт Кавказ на российском берегу Керченского пролива.

Согласно анализу ASTRA, горит нефтебаза Керченского торгового порта на Таманской улице в Керчи. Она расположена менее чем в 1 километре от Керченского (Крымского) моста. В Керчи также был повреждён многоэтажный дом.

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил о гибели четырёх человек в Керчи, пострадали, по его данным, 28.

В порту Кавказ пожар зафиксирован с помощью спутникового сервиса NASA Firms. Порт обслуживает паромную переправу в Крым. В оперштабе Краснодарского края впоследствии заявили, что был атакован паром "Панагия", один человек погиб, ещё один пострадал. Загорелся также нефтяной терминал в посёлке Чушка.

Украинские военные пока удары не комментировали. Крым в особенности в последнее время регулярно атакуют беспилотники, целью становятся объекты энергетики, транспортная инфраструктура. На полуострове серьёзный дефицит бензина, в Севастополе в воскресенье вновь было объявлено, что его нет в продаже.