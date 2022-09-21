В Крыму Наримана Джеляла приговорили к 17 годам колонии

Подконтрольный России Верховный суд в аннексированном Крыму 21 сентября огласил приговор трём обвиняемым по делу о диверсии на газопроводе в Перевальном. Им назначили сроки от 13 до 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Лидера крымско-татарского национального движения, политика и активиста, бывшего журналиста Наримана Джеляла приговорили к 17 годам колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы на полтора года.

Асана Ахметова приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Его брата Азиза Ахметова приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы также на один год.

В августе 2021 года газопровод в селе Перевальное под Симферополем был повреждён неизвестными. Федеральная служба безопасности России заявила, что это была диверсия, к которой причастны Главное управление разведки министерства обороны Украины и запрещенный в России Меджлис крымско-татарского народа. ФСБ задержала пятерых крымских татар. Помимо Джеляла и братьев Ахметовых сообщалось о задержании Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Позднее Одаманова и Усеинова только арестовали на 15 и 14 суток соответственно по административной статье о неповиновении полиции. Подсудимые отрицали свою вину.