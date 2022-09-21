В Крыму Наримана Джеляла приговорили к 17 годам колонии

Подконтрольный России Верховный суд в аннексированном Крыму 21 сентября огласил приговор трём обвиняемым по делу о диверсии на газопроводе в Перевальном. Им назначили сроки от 13 до 17 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает Крым.Реалии.
Лидера крымско-татарского национального движения, политика и активиста, бывшего журналиста Наримана Джеляла приговорили к 17 годам колонии строгого режима со штрафом 700 тысяч рублей и ограничением свободы на полтора года.
Асана Ахметова приговорили к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей и ограничением свободы на один год. Его брата Азиза Ахметова приговорили к 13 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей и ограничением свободы также на один год.
В августе 2021 года газопровод в селе Перевальное под Симферополем был повреждён неизвестными. Федеральная служба безопасности России заявила, что это была диверсия, к которой причастны Главное управление разведки министерства обороны Украины и запрещенный в России Меджлис крымско-татарского народа. ФСБ задержала пятерых крымских татар. Помимо Джеляла и братьев Ахметовых сообщалось о задержании Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова. Позднее Одаманова и Усеинова только арестовали на 15 и 14 суток соответственно по административной статье о неповиновении полиции. Подсудимые отрицали свою вину.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году сотни крымских татар подверглись уголовному преследованию. Они считают, что преследование против них является местью российских властей за непризнание аннексии. Также они заявляют, что подавляющее большинство уголовных дел сфальсифицированы, их фигуранты ни в каких движениях не состояли и преступных планов не имели.
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