В Крыму нет бензина в свободной продаже и частично нет света

В аннексированном Крыму утром 21 июня после атаки ВСУ на топливные объекты в Керчи был приостановлен отпуск бензина как физическим, так и юридическим лицам. Об этом пишут Крым.Реалии.

Как сообщил российский глава Крыма Сергей Аксёнов, на крымских АЗС прекращён отпуск топлива как за наличный и безналичный расчёт, так и по талонам для физических и юридических лиц.



По его словам, топливо будет отпускаться только российским службам, которые обеспечивают "жизнедеятельность и безопасность" в регионе.

Российский глава Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил, что поставки топлива в город "задерживаются". "В связи с этим мы вынуждены сегодня отменить отпуск топлива по QR-кодам на АЗС «ТЭС». На текущий момент заправка осуществляется исключительно для транспорта оперативных служб", – сообщил он.

Кроме того, на предприятии "Крымэнерго" сообщили, что в нескольких районах Крыма отсутствует электричество. "В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - заявили в компании. Развожаев заявил о том, что в Севастополе электричество временно будет подаваться по графикам.

С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут, сообщил оперштаб Краснодарского края.

В ночь на 21 июня украинские военные нанесли удары по порту Кавказ, который обслуживает переправу, а также по нефтебазе в Керчи, которая загорелась. Об ударах по объектам электроэнергетики при этом не сообщалось. Российские власти заявили о гибели четырёх человек и более 20 пострадавших. По данным Минздрава России, госпитализированы 14 человек, в том числе двое детей.

Украинские военные в последнее время наносят удары по транспортным путям, ведущим в Крым, в результате уже в конце мая на полуострове начался дефицит топлива.