В аннексированном Крыму суд приговорил местную пенсионерку Валерию Гольденберг к двум годам колонии-поселения, признав её виновной в надругательстве над захоронением по мотивам политической вражды.

Как сообщают СМИ, в апреле 61-летняя женщина вылила кровь и фекалии на могилу погибшего во время вторжения российской армии на территорию Украины миномётчика 810-й бригады морской пехоты РФ Валентина Исайчева. По словам Гольденберг, которая признала вину, она сделала это "из чувства мести и сострадания к народу Украины".

Отмечается, что сейчас пенсионерка находится в СИЗО, в котором она провела уже два месяца.

По данным издания The Insider, в марте в Киевской области вместе со своей семьёй под обстрелом российских войск погиб одноклассник Валерии Гольденберг. При этом в сообщении подчёркивается, что информация нуждается в дополнительной проверке.