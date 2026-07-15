В Крыму после атаки дронов ряд населенных пунктов остались без света

В аннексированном Крыму после атаки беспилотников без света осталась часть населенных пунктов Северо-Западного и Восточного энергорайонов. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

В компании добавили, что на полуострове продолжают действовать ограничения электроснабжения – отключения будут проводиться в зависимости от ситуации.

"Крымский ветер" указывает, что на северо-западе Крыма расположены Черноморский район, Раздольненский район, Сакский район и Евпатория; на востоке – Ленинский район (весь Керченский полуостров, включая поселок Ленино и город Щелкино), Кировский район, Феодосия, Судак и Керчь.

Назначенный российскими властями глава Керчи Иван Кошель заявил, что город полностью обесточен и "органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания".

В Севастополе 14 июля ввели график веерных отключений: "два часа со светом – шесть часов без него". Ограничения последовали после атаки украинской армии на Балаклавскую ТЭС.