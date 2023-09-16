В аннексированном Крыму продали первые национализированные объекты украинских бизнесменов. На данный момент прошли восемь аукционов, на которых были проданы активы на 815 миллионов рублей. Об этом сообщил глава государственного совета региона Владимир Константинов.
По его словам, речь идет об объектах жилого фонда и коммерческой недвижимости. Он добавил, что сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. Их оценивают в сумму порядка 27 миллионов рублей.
Также Константинов заявил, что планируется продать еще около 100 объектов, среди которых есть жилые помещения, в том числе принадлежавшие семье президента Украины Владимира Зеленского.
- В феврале этого года власти аннексированного Крыма приняли решение о национализации около 700 активов украинских физических лиц. Константинов тогда заявил, что среди владельцев национализированного имущества есть крупные украинские бизнесмены и политики – Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Назначенный Россией крымский парламент считает, что владельцы активов связаны с киевской властью и совершают "недружественные действия" в отношении России.
- Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Вопрос о его присоединении к России решался путём референдума, проходившего с многочисленными нарушениями и вопреки украинскому законодательству.
- Украина и большинство стран мира не признали результаты референдума и продолжают считать Крым украинской территорией.
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