В Крыму произошёл взрыв. Власти сообщили о детонации боеприпасов

На севере аннексированного Россией Крыма в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя произошёл взрыв и пожар. Фото и видео появились в телеграм-каналах и на страницах соцсетей жителей региона.

По словам источника РИА Новости , в Джанкойском районе после взрыва загорелась трансформаторная подстанция. "Крыминформ" и ТАСС сообщают, что также произошла детонация на складе боеприпасов. Администрация поселения это подтвердила, жителей села Майское эвакуируют. На место выехал российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксёнов.

Позже Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале, что в результате возгорания и взрывов на площадке хранения боеприпасов пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает, добавил он. Идёт эвакуация жителей, людей выводят за пятикилометровую зону, рассказал российский глава Крыма.

9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.