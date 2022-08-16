В Крыму произошёл взрыв. Власти сообщили о детонации боеприпасов

На севере аннексированного Россией Крыма в селе Майское в 20 километрах от Джанкоя произошёл взрыв и пожар. Фото и видео появились в телеграм-каналах и на страницах соцсетей жителей региона.
По словам источника РИА Новости , в Джанкойском районе после взрыва загорелась трансформаторная подстанция. "Крыминформ" и ТАСС сообщают, что также произошла детонация на складе боеприпасов. Администрация поселения это подтвердила, жителей села Майское эвакуируют. На место выехал российский глава аннексированного полуострова Сергей Аксёнов.
Позже Аксёнов сообщил в своём телеграм-канале, что в результате возгорания и взрывов на площадке хранения боеприпасов пострадали два человека. Их жизни ничего не угрожает, добавил он. Идёт эвакуация жителей, людей выводят за пятикилометровую зону, рассказал российский глава Крыма.
- 9 августа на используемом российскими военными аэродроме "Саки" недалеко от посёлка Новофёдоровка произошла серия взрывов. Российские власти утверждают, что погиб один человек, 14 получили ранения. Повреждения получили несколько десятков жилых домов.
- В министерстве обороны России заявили, что на территории аэродрома "Саки" сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Никакого внешнего огневого воздействия якобы не было.
- Украина заявила, что не имеет отношения к взрывам.
- Анонимные украинские источники в военных кругах сообщили западным СМИ, что удар якобы нанёс спецназ с помощью оружия, разработанного Украиной.
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