В Крыму пропала профсоюзная активистка Ирина Данилович

В аннексированном Россией Крыму ведутся поиски местной активистки, координатора инициативы "Крымская медицина без обложки" 43-летней Ирины Данилович. Она не вернулась с работы 29 апреля, в тот же день в её доме прошли обыски, передаёт Крым.Реалии.

Во время обыска отцу Ирины сообщили, что его дочь арестована на десять суток за "передачу несекретной информации". Срок истёк 9 мая, но Ирина домой не вернулась — родители до сих пор не знают, где она.

Семья Данилович и правозащитники ищут Ирину во всех изоляторах и спецприёмниках Крыма и за его пределами. Её адвокат Айдер Азаматов предполагает, что она может находиться в Симферопольском СИЗО. Адвокат написал обращение в прокуратуру об исчезновении человека.

По словам отца Ирины Бронислава Даниловича, он получил доступ к записи камеры видеонаблюдения на автозаправке в Крыму, где было зафиксировано возможное похищение. Ему удалось посмотреть видео. На записи видно, как к похожей на Данилович женщине, стоящей на остановке, подъезжает чёрный автомобиль. Из него вышли люди в штатском и затолкали её в машину.

Копию видеозаписи ему сделать не разрешили, сообщив, что получить её могут только сотрудники полиции. Данилович подал ещё одно заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту насильственного похищения его дочери.