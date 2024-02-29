В Крыму обыски у крымских татар — минимум по пяти адресам

В аннексированном Крыму в городе Старый Крым и селе Журавки прошли обыски у крымских татар, как минимум по пяти адресам.

Как сообщает "Крымская солидарность", полиция пришла в дома активиста Ленура Якубова, имама независимой мусульманской общины "Эски Къырым" Изета Сайфуллина, её председателя Идриса Юрдамова, активиста Шевкета Киямова, а также в мечеть Старого Крыма.

Якубова и Сайфуллина задержали и доставили в отдел МВД в крымском поселке Кировское. По данным нескольких источников, на них были составлены административные протоколы - в частности о "незаконной миссионерской деятельности".

Позже Якубова доставили в Кировский суд Крыма и арестовали на 14 суток. При этом у здания суда был задержан корреспондент "Крымской солидарности" Али Сеитаблаев. Полицейские вручили ему повестку в военкомат якобы "для прохождения психологического тестирования и уточнения документов воинского учёта". Остальных граждан, пришедших к суду поддержать задержанных, разогнали сотрудники ОМОН.