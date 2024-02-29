В Крыму обыски у крымских татар — минимум по пяти адресам

В аннексированном Крыму в городе Старый Крым и селе Журавки прошли обыски у крымских татар, как минимум по пяти адресам.
Как сообщает "Крымская солидарность", полиция пришла в дома активиста Ленура Якубова, имама независимой мусульманской общины "Эски Къырым" Изета Сайфуллина, её председателя Идриса Юрдамова, активиста Шевкета Киямова, а также в мечеть Старого Крыма.
Якубова и Сайфуллина задержали и доставили в отдел МВД в крымском поселке Кировское. По данным нескольких источников, на них были составлены административные протоколы - в частности о "незаконной миссионерской деятельности".
Позже Якубова доставили в Кировский суд Крыма и арестовали на 14 суток. При этом у здания суда был задержан корреспондент "Крымской солидарности" Али Сеитаблаев. Полицейские вручили ему повестку в военкомат якобы "для прохождения психологического тестирования и уточнения документов воинского учёта". Остальных граждан, пришедших к суду поддержать задержанных, разогнали сотрудники ОМОН.
- После аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали массово преследовать на полуострове крымских татар. Уголовные дела против них часто заводят по статьям о терроризме только на основании найденной при обысках религиозной литературы. На данный момент под арестом и в длительном заключении находятся несколько сотен человек. Большинство из них признаны международными правозащитными организациями политическими заключёнными. Сами крымские татары считают, что их преследуют исключительно за несогласие с аннексией полуострова.
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