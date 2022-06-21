В Крыму сообщили о пожаре на нефтедобывающей платформе

На одной из нефтедобывающих платформ "Черноморнефтегаза", по которым, как заявили накануне власти аннексированного Россией Крыма, нанесли удар украинские военные, начался пожар.

Как рассказала "Интерфаксу" сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, огонь ночью подошёл к скважине, справиться с возгоранием пока не удалось. Она также сообщила, что семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Их поиск продолжается.

Накануне днём глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что украинские военные нанесли удар по трём буровым платформам "Черноморскнефтегаза". На них, по его словам, в общей сложности находились 109 человек, пятеро получили ранения, еще семь человек пропали. Добыча на платформах приостановлена. Возбуждено уголовное дело.

Украинская сторона заявления об ударе по буровым платформам никак не прокомментировала.

Россия захватила украинские буровые платформы в Чёрном море в 100 км от Одессы и 150 км от Крыма в 2014 году. Они также использовались для наблюдения за надводной обстановкой с помощью радиотехнической разведки.