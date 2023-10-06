В Крыму украинского активиста осудили на 13 лет по делу о шпионаже

Российский суд в аннексированном Крыму приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима украинского активиста Сергея Цыгипу. Его признали виновным в шпионаже, говорится на странице подконтрольного России Верховного суда Крыма во "ВКонтакте".

Цыгипу обвинили в передаче Службе безопасности Украины сведений о дислокации и перемещении российских военных в зоне "специальной военной операции" – так российские власти называют войну в Украине.

"Данная информация предназначалась для использования ВСУ при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позиции ВС РФ", – заявили журналистам ТАСС в ФСБ. Спецслужба считает Цыгипу "агентом СБУ".

Другие детали дела неизвестны: рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании. В сообщении суда говорится, что такое решение было принято из-за того, что материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Как пишет "Крымкая правозащитная группа", Сергей Цыгипа – общественный активист из города Новая Каховка Херсонской области, руководитель общественной организации "Каховский плацдарм" и гражданский журналист.

12 марта 2022 года он направлялся в оккупированный российской армией Таврийск, чтобы передать тёще лекарства, с тех пор связь с ним прекратилась. Долгое время местнонахождение Цыгипы было неизвестно, пишет "Крым.Реалии". По данным правозащитников, в октябре стало известно, что активиста удерживают в СИЗО Симферополя. В начале декабря сообщалось, что Цыгипу перевели в новое СИЗО в Симферополе.